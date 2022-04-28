Süper Lig Anket Sonuçları Açıklandı! Futbolda Şike Var Mı? En Başarılı Teknik Direktör Kim? A Milli Takım neden başarısız oldu?

Futbol, ülkemiz için adeta bir yaşam biçimi! Çoğumuz herhangi bir çıkarı olmadan taraftarı olduğu takımlara gönülden bağlanıyor. Biz de hem bu sevginin detaylarına inmek, hem de sonlarına yaklaştığımız 2021-2022 futbol sezonuyla ilgili futbolseverlerin ne düşündüğünü görmek amacıyla NG Araştırma olarak bir kamuoyu araştırması yapıldı.

Araştırmamız 14-26 Nisan 2022 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, Türkiye genelinde 2096 kişinin katılımı ile online araştırma platformumuz benderimki.com üzerinde gerçekleştirildi. Gelin sonuçları birlikte inceleyelim!

Katılımcılar hangi takımı destekliyor!

Araştırmamıza katılan taraftarların dağılımını incelediğimizde ‘3 Büyükler’ olarak adlandırılan İstanbul takımlarının taraftarları, katılımcıların oldukça büyük bir kısmını oluşturuyor. Katılımcıların %36’sı Galatasaray’lı, %30’u Fenerbahçe’li ve %20’si Beşiktaş’lı. Anadolu kulüplerimizden en çok katılım gösteren taraftarlar ise %5 ile Trabzonspor oldu. Geriye kalan %9’luk taraftar ise diğer takımları destekleyenlerden oluştu.

Trabzonspor’un başarısındaki en büyük pay kimin?

2021/2022 futbol sezonunda Trabzonspor, neredeyse sezonun tamamını lider sürdürdü. Ligin bitimine 4 hafta kala 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor’un başarısındaki ana etkeni katılımcılarımıza sorduk.

Katılımcıların %33’ü, Trabzonspor’un kadro kalitesinin iyi olmasını en önemli faktör olarak görüyor. %29’u ise diğer takımlar zayıf olduğu için şampiyonluk ipine yaklaştığı düşüncesinde. Hakemlerin ana etken olduğunu belirten katılımcıların oranı ise %16.

En başarılı teknik direktör kim oldu?​

Katılımcıların, bu sezon ki en başarılı teknik direktör tahminlerini incelediğimizde puan durumunun etkisini gözle görebiliyoruz.

Trabzonspor’u uzun yıllar sonra şampiyonluğa yaklaştıran Abdullah Avcı %39’luk oranıyla zirvede. Sezonun son bölümünde Fenerbahçe’nin başına geçerek puan durumunda 2. sıraya yerleşmesini sağlayan İsmail Kartal ise %17’lik oranıyla katılımcılar tarafından en çok oyu olan 2. teknik direktör oldu.

Türk futbolundan şike temizlendi mi?

3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike süreci, üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen günümüzde bile gündemini koruyor. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 7’si Türk futbolunun şikeden temizlenmediğini düşünüyor. Bu durum, tuttuğu takımlardan bağımsız olmak üzere taraftarların futbolumuza olan güveninin azaldığını gösteriyor. Şikenin tamamen ortadan kalktığını düşünenlerin oranı ise her 10 kişiden yalnızca 1’i.

Seven VAR, sevmeyen VAR!

Ülkemizde son 3 sezondan itibaren uygulanmaya başlanan VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması ise katılımcılar tarafından farklı değerlendiriliyor. VAR uygulaması kullanılmaya başlandıktan sonra hakem hatalarının sayısının azaldığı görülüyor. Fakat uygulamanın maç içindeki heyacanı düşürdüğünü düşünenler de var. Katılımcıların %51’i uygulamadan memnun olduğunu belirtirken, %24’ü ise memnun olmadığını belirtti.

Katılımcılara VAR uygulaması ile ilgili detaylı görüşlerini sorduğumuzda, hataları minumuma indirip, adil bir ortam sağladığını düşünenlerin oranı %45 olurken, ülkemizde doğru uygulanmadığını düşünenlerin oranı ise %36.

A Milli Takım neden başarısız oldu?

2022 Dünya Kupası play off elemelerine katılarak hepimizi heyecanlandıran A Milli Futbol Takımımız, maalesef elemelerde Portekiz’e kaybederek elendi. Turnuva öncesi neredeyse tüm kamuoyunun güvenini kazanan takımımızın başarısız olma nedenlerini katılımcılara sorduk.

Katılımcıların %44’ü etkisiz futbolcu performansları nedeniyle başarısız olduğumuzu düşünürken, %15’i ise kadronun yetersiz olmasını öne çıkardı. Takımımızın tecrübesiz olmasından dolayı, erken veda ettiğini düşünenlerin oranı ise %11.

Katılımcıları, turnuva performansıyla en çok hayal kırıklığına uğratan futbolcumuz %40’lık oranıyla Burak Yılmaz olurken, %17’lik oranıyla Hakan Çalhanoğlu 2. sırada yer aldı.

Futbola koronavirüs engeli!

Hepimizin bildiği üzere 2020 Mart ayından itibaren ülkemizde görülen koronavirüs vakalarından dolayı birçoğumuzun yaşamı olumsuz yönde etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor. Öyle ki bu süreçten futbol da nasibini aldı! Bakalım katılımcılar böyle bir sağlık tehdidi varken maçların oynanmasını ne derece istiyor.

Katılımcıların %78’i futbol liglerinin devam etmesi gerektiğini düşünürken, %13’ü ise oynanmaması gerektiğini düşünüyor.

Maçlarda taraftar olmalı mı?

Türkiye Futbol Fedarasyonu, pandemi sürecinden dolayı 2021 Ağustos ayından itibaren stadların %50 oranında taraftara açılacağını açıkladı. Son dönemde ise vaka sayısındaki düşüşlerden dolayı stadlar tam kapasiteyle seyircilere açıldı.

Katılımcıların %63’ü federasyonun kararını doğru buluyor. %63’lük kitlenin düşüncesi stadların tam kapasiteyle seyircilere açık olması yönünde.

Katılımcıların %28’i sosyal mesafeye uyacak şekilde seyirci alınması gerektiğini düşünürken, %8’si ise tüm maçların seyircisiz oynanması gerektiği yönünde fikir belirtiyor.

Ligimizin seviyesini nasıl yükseltebiliriz?

Uzun yıllardır Avrupa’da başarıya hasret kaldığımız bu dönemlerde, kamuoyunda ligimizin kalitesi tartışılacak duruma geldi. Çoğu zaman Avrupa Liglerinde oynanan futbolu gıptayla izlediğimiz ise acı bir gerçek. Biz de katılımcılara bu liglerin seviyesine yükselmemiz için en önemli etkenlerin neler olduğunu sorduk.

Katılımcıların %45’i altyapının gelişmesi gerektiğini ifade etti. %17’si ise bir futbol sistemi üzerinde istikrar yakalanması gerektiğini düşünüyor. Umuyoruz ki katılımcıların da düşünceleri doğrultusunda futbol iklimimiz kısa zamanda hak ettiği değere ulaşır.