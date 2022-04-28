İbrahim Tatlıses’in Bilinmeyen Bir Torunu Daha Çıktı! Gören Hayran Kalıyor; Güzelliği Ortalığı İnletiyor! “İbo’yla Alakası Yok!”

Müzik dünyasının tanınmış türkücülerinden biri olan “İmparator” lakaplı İbrahim Tatlıses’in daha önce hiç görülmemiş bir torunu olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses’in kızlarından birinin çocuğu olan Berfin isimli genç kızın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç kızın görüntüleri kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken; Berfin’in kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, İbrahim Tatlıses’in torunu kim? İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kimin kızı? Gülşen Tatlı’nın kızı Berfin kimdir? İşte, detaylar…

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