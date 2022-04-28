İbrahim Tatlıses’in Bilinmeyen Bir Torunu Daha Çıktı! Gören Hayran Kalıyor; Güzelliği Ortalığı İnletiyor! “İbo’yla Alakası Yok!”
Müzik dünyasının tanınmış türkücülerinden biri olan “İmparator” lakaplı İbrahim Tatlıses’in daha önce hiç görülmemiş bir torunu olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses’in kızlarından birinin çocuğu olan Berfin isimli genç kızın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte İbrahim Tatlıses cephesinden son magazinsel olaylar ve detayları...
Müzik dünyasının tanınmış türkücülerinden biri olan “İmparator” lakaplı İbrahim Tatlıses’in daha önce hiç görülmemiş bir torunu olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses’in kızlarından birinin çocuğu olan Berfin isimli genç kızın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç kızın görüntüleri kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken; Berfin’in kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, İbrahim Tatlıses’in torunu kim? İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kimin kızı? Gülşen Tatlı’nın kızı Berfin kimdir? İşte, detaylar…
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28 Nis 2022 - 14:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.