- 28 Nis 2022 - 14:12 G: 28 Nis 2022 - 14:17

İbrahim Tatlıses’in Bilinmeyen Bir Torunu Daha Çıktı! Gören Hayran Kalıyor; Güzelliği Ortalığı İnletiyor! “İbo’yla Alakası Yok!”

Müzik dünyasının tanınmış türkücülerinden biri olan “İmparator” lakaplı İbrahim Tatlıses’in daha önce hiç görülmemiş bir torunu olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses’in kızlarından birinin çocuğu olan Berfin isimli genç kızın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte İbrahim Tatlıses cephesinden son magazinsel olaylar ve detayları...

Müzik dünyasının tanınmış türkücülerinden biri olan “İmparator” lakaplı İbrahim Tatlıses’in daha önce hiç görülmemiş bir torunu olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses’in kızlarından birinin çocuğu olan Berfin isimli genç kızın fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç kızın görüntüleri kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken; Berfin’in kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, İbrahim Tatlıses’in torunu kim? İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kimin kızı? Gülşen Tatlı’nın kızı Berfin kimdir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Nis 2022 - 14:12 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Petek Dinçöz’ün Son Halini Gören Şok Oluyor! Rezza Zarrab’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Petek Dinçöz’ün Son Halini Gören Şok Oluyor! Rezza Zarrab’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak… mask
Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak…
Esra Erol’ın Kardeşi Eda Erol Yaktı Yıktı! Alişan’ın Eski Nişanlısıydı; Eser Bırakmadı! “Analar Neler Doğurmuş!” Gören Tanıyamıyor! mask
Esra Erol’ın Kardeşi Eda Erol Yaktı Yıktı! Alişan’ın Eski Nişanlısıydı; Eser Bırakmadı! “Analar Neler Doğurmuş!” Gören Tanıyamıyor!
Müge Anlı’da Kahreden, Yürek Yakan Anlar! Tam Tamına 34 Yıl Sonra Tenine Dokunabildi! Gözyaşları Sel Oldu Akıyor… mask
Müge Anlı’da Kahreden, Yürek Yakan Anlar! Tam Tamına 34 Yıl Sonra Tenine Dokunabildi! Gözyaşları Sel Oldu Akıyor…
Alişan ve Buse Varol’dan Boşanma İddialarına Tokat Gibi Yanıt! Tuz Buz Oldukları, Mahkeme Kapılarının Aralandığı Konuşuluyordu! Meğer… mask
Alişan ve Buse Varol’dan Boşanma İddialarına Tokat Gibi Yanıt! Tuz Buz Oldukları, Mahkeme Kapılarının Aralandığı Konuşuluyordu! Meğer…
Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Gönderildi! Acun Ilıcalı “Subaşı” Soyadına Ait Kim Varsa İpleri Kesiyor! Önce Babasıyla… mask
Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Gönderildi! Acun Ilıcalı “Subaşı” Soyadına Ait Kim Varsa İpleri Kesiyor! Önce Babasıyla…
Aslı Enver Yine Asgari Ücretliye Tokat Gibi Çarptı! 3 Dakikalık Reklam Filmi İçin Milyonlar Kazandı! Sosyal Medya İnliyor! mask
Aslı Enver Yine Asgari Ücretliye Tokat Gibi Çarptı! 3 Dakikalık Reklam Filmi İçin Milyonlar Kazandı! Sosyal Medya İnliyor!
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kırmızlar İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Sıcakları Bastırdı; “Sen Neymişsin!” Instagram’ı Salladı! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kırmızlar İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Sıcakları Bastırdı; “Sen Neymişsin!” Instagram’ı Salladı!
Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu İfşaladı! Nisa Mı, Atakan Mı, Batuhan Mı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu İfşaladı! Nisa Mı, Atakan Mı, Batuhan Mı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Seda Sayan’a Oğlundan Büyük Darbe! Araları Çok Fena Açık, Kendisinden 2 Yaş Büyük “Cici Babasıyla” Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’a Oğlundan Büyük Darbe! Araları Çok Fena Açık, Kendisinden 2 Yaş Büyük “Cici Babasıyla” Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İbrahim Tatlıses’in Bilinmeyen Bir Torunu Daha Çıktı! Gören Hayran Kalıyor; Güzelliği Ortalığı İnletiyor! “İbo’yla Alakası Yok!” mask
İbrahim Tatlıses’in Bilinmeyen Bir Torunu Daha Çıktı! Gören Hayran Kalıyor; Güzelliği Ortalığı İnletiyor! “İbo’yla Alakası Yok!”
Petek Dinçöz’ün Son Halini Gören Şok Oluyor! Rezza Zarrab’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Petek Dinçöz’ün Son Halini Gören Şok Oluyor! Rezza Zarrab’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Süper Lig Anket Sonuçları Açıklandı! Futbolda Şike Var Mı? En Başarılı Teknik Direktör Kim? A Milli Takım neden başarısız oldu? mask
Süper Lig Anket Sonuçları Açıklandı! Futbolda Şike Var Mı? En Başarılı Teknik Direktör Kim? A Milli Takım neden başarısız oldu?
Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak… mask
Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak…
Asgari Ücretli Vatandaşa En Az 1500 Lira Yatacak! Sevinçten Zırıl Zırıl Ağlanabilir… Devlet Düğmeye Bastı! Hesaplarınızı Kontrol Edin! mask
Asgari Ücretli Vatandaşa En Az 1500 Lira Yatacak! Sevinçten Zırıl Zırıl Ağlanabilir… Devlet Düğmeye Bastı! Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Esra Erol’ın Kardeşi Eda Erol Yaktı Yıktı! Alişan’ın Eski Nişanlısıydı; Eser Bırakmadı! “Analar Neler Doğurmuş!” Gören Tanıyamıyor! mask
Esra Erol’ın Kardeşi Eda Erol Yaktı Yıktı! Alişan’ın Eski Nişanlısıydı; Eser Bırakmadı! “Analar Neler Doğurmuş!” Gören Tanıyamıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status