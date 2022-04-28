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28 Nis 2022 - 14:27

Survivor’da Şampiyon Ortaya Çıktı! Acun Medya Sallanıyor; Tepkiler Arka Arkaya… Sonuçlar Milyonları Çıldırttı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler inceldiği yerden koptu. Şampiyon ortaya çıkarken; Acun Medya sallamaya başladı! Dengeleri değiştiren bu durum tepkileri de arka arkaya getirdi. Acun Medya tarafından açıklanan veriler milyonları çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…