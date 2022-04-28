Survivor’da Şampiyon Ortaya Çıktı! Acun Medya Sallanıyor; Tepkiler Arka Arkaya… Sonuçlar Milyonları Çıldırttı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler inceldiği yerden koptu. Şampiyon ortaya çıkarken; Acun Medya sallamaya başladı! Dengeleri değiştiren bu durum tepkileri de arka arkaya getirdi. Acun Medya tarafından açıklanan veriler milyonları çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Ayşe, Evrim, Gökhan ve Barış arasından elenen isim Gökhan Keser olmuştu. Gökhan Keser’in elenmesi milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Evrim Keklik’in elenmesi beklenirken Gökhan Keser vedası yaşanmıştı. Şok bir etki yaratan eleme sonrasında ortaya çıkan veriler şok etti. Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.