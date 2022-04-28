- 28 Nis 2022 - 15:27 G: 28 Nis 2022 - 15:33

Ebru Gündeş’in Bayram Sahnesi Rekora İmzalandı! “Orucu Biz Tuttuk, Bayramı O Yaşayacak!” Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! En Az…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, paraya para demeyecek! Ramazan Bayramına kısa bir süre kala, Ebru Gündeş’in sahne alacağı mekan için imzalar atıldı. Bayramda sesiyle kulakların pasını silecek olan Ebru Gündeş’e ise “Orucu biz tuttuk, bayramı o yaşayacak” yorumları yapıldı. Kazanacağı ücret ise kuyumcu kasasında bile yok! En az…

Tarzıyla, duruşuyla ve ses tonuyla milyonları kendisine hayran bırakan güzel isim Ebru Gündeş, kısa bir süre önce Ebru Gündeş Söylüyor adındaki albümünü sevenleriyle buluşturmuştu. Her bir parçası büyük bir beğeni kazanmış ve en çok dinlenenler arasında yer almıştı. Ramazan Bayramında sahneye çıkacak olan Ebru Gündeş’in kazanacağı ücretse şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Nis 2022 - 15:27 Ankara- Yaşam

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