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28 Nis 2022 - 15:27

Ebru Gündeş’in Bayram Sahnesi Rekora İmzalandı! “Orucu Biz Tuttuk, Bayramı O Yaşayacak!” Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! En Az…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, paraya para demeyecek! Ramazan Bayramına kısa bir süre kala, Ebru Gündeş’in sahne alacağı mekan için imzalar atıldı. Bayramda sesiyle kulakların pasını silecek olan Ebru Gündeş’e ise “Orucu biz tuttuk, bayramı o yaşayacak” yorumları yapıldı. Kazanacağı ücret ise kuyumcu kasasında bile yok! En az…