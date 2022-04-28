Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı 18’likleri Çatır Çatır Çatlattı! Bembeyaz Mayosuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yanıyor!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’da Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, nefesleri kesti. 18 yaşındaki genç kızları çatlatan Cansu Dere 41 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle şok etkisi yarattı. Görenleri alev alev yakan Cansu Dere, sosyal medyada kısa sürede “Çok konuşulanlar” arasında yerini aldı! İşte Cansu Dere’den gelen o dekolteli pozlar…
Başrollerini Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere’nin paylaşmış olduğu Sadakatsiz dizisi, Çarşamba akşamlarını sallıyor. Reyting rekortmeni dizi Sadakatsiz’in yavaş yavaş sona geldiği biliniyor. 60. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, öyle bir paylaşımda bulundu ki, nefesler kesildi! Fiziğiyle dengeleri değiştiren Cansu Dere, sosyal medyayı alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.