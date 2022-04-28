- 28 Nis 2022 - 15:54 G: 28 Nis 2022 - 15:56

Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı 18’likleri Çatır Çatır Çatlattı! Bembeyaz Mayosuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yanıyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’da Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, nefesleri kesti. 18 yaşındaki genç kızları çatlatan Cansu Dere 41 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle şok etkisi yarattı. Görenleri alev alev yakan Cansu Dere, sosyal medyada kısa sürede “Çok konuşulanlar” arasında yerini aldı! İşte Cansu Dere’den gelen o dekolteli pozlar…

Başrollerini Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere’nin paylaşmış olduğu Sadakatsiz dizisi, Çarşamba akşamlarını sallıyor. Reyting rekortmeni dizi Sadakatsiz’in yavaş yavaş sona geldiği biliniyor. 60. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, öyle bir paylaşımda bulundu ki, nefesler kesildi! Fiziğiyle dengeleri değiştiren Cansu Dere, sosyal medyayı alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Nis 2022 - 15:54 Ankara- Yaşam

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