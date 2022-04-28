Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı 18’likleri Çatır Çatır Çatlattı! Bembeyaz Mayosuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yanıyor!

Başrollerini Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere’nin paylaşmış olduğu Sadakatsiz dizisi, Çarşamba akşamlarını sallıyor. Reyting rekortmeni dizi Sadakatsiz’in yavaş yavaş sona geldiği biliniyor. 60. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, öyle bir paylaşımda bulundu ki, nefesler kesildi! Fiziğiyle dengeleri değiştiren Cansu Dere, sosyal medyayı alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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