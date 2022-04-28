Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Ortaya Çıktı! Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Adem… Servet Değerindeki Aracıyla…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan doruklara çıkmaya başladı. Yarışmanın ortalarına gelinmesiyle birlikte yarışmacılara verilecek olan araba ödülünün bu akşam ekranlara geleceği gündeme geldi. Ödülü kazanan isimse ortaya çıktı ve milyonlar şok oldu. Birçok kişinin kafasında beliren; Atakan, Ogeday ve Adem gibi isimlerin kazanmadığı ortaya çıkarken; o ismin servet değerinde bir araca sahip olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Olaylı bir ödül oyununun ardından ekranlara veda eden isim; Ayşe, Evrim, Gökhan ve Barış arasından Gökhan Keser olmuştu. Gözyaşları içerisinde bir veda yaşatan Gökhan Keser, sevenlerini de derinden üzmüştü. Şimdi ise araba ödülünü kazanacak isim ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.