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28 Nis 2022 - 17:29

Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Ortaya Çıktı! Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Adem… Servet Değerindeki Aracıyla…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan doruklara çıkmaya başladı. Yarışmanın ortalarına gelinmesiyle birlikte yarışmacılara verilecek olan araba ödülünün bu akşam ekranlara geleceği gündeme geldi. Ödülü kazanan isimse ortaya çıktı ve milyonlar şok oldu. Birçok kişinin kafasında beliren; Atakan, Ogeday ve Adem gibi isimlerin kazanmadığı ortaya çıkarken; o ismin servet değerinde bir araca sahip olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…