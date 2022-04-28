- 28 Nis 2022 - 17:29

Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Ortaya Çıktı! Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Adem… Servet Değerindeki Aracıyla…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan doruklara çıkmaya başladı. Yarışmanın ortalarına gelinmesiyle birlikte yarışmacılara verilecek olan araba ödülünün bu akşam ekranlara geleceği gündeme geldi. Ödülü kazanan isimse ortaya çıktı ve milyonlar şok oldu. Birçok kişinin kafasında beliren; Atakan, Ogeday ve Adem gibi isimlerin kazanmadığı ortaya çıkarken; o ismin servet değerinde bir araca sahip olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Olaylı bir ödül oyununun ardından ekranlara veda eden isim; Ayşe, Evrim, Gökhan ve Barış arasından Gökhan Keser olmuştu. Gözyaşları içerisinde bir veda yaşatan Gökhan Keser, sevenlerini de derinden üzmüştü. Şimdi ise araba ödülünü kazanacak isim ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Nis 2022 - 17:29 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Şampiyon Ortaya Çıktı! Acun Medya Sallanıyor; Tepkiler Arka Arkaya… Sonuçlar Milyonları Çıldırttı! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Şampiyon Ortaya Çıktı! Acun Medya Sallanıyor; Tepkiler Arka Arkaya… Sonuçlar Milyonları Çıldırttı! Neler Oluyor?
Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu İfşaladı! Nisa Mı, Atakan Mı, Batuhan Mı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu İfşaladı! Nisa Mı, Atakan Mı, Batuhan Mı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Gönderildi! Acun Ilıcalı “Subaşı” Soyadına Ait Kim Varsa İpleri Kesiyor! Önce Babasıyla… mask
Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Gönderildi! Acun Ilıcalı “Subaşı” Soyadına Ait Kim Varsa İpleri Kesiyor! Önce Babasıyla…
Survivor Batuhan Gözyaşlarına Boğulacak; Kahrolacak! Acun Ilıcalı Kara Haberi Verdi… Yarışmayı Bırakması An Meselesi! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Gözyaşlarına Boğulacak; Kahrolacak! Acun Ilıcalı Kara Haberi Verdi… Yarışmayı Bırakması An Meselesi! Neler Oluyor?
Survivor All Star’da Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Evrim Gidiyor, Gökhan Geri Geliyor! 16 Yıl Sonra Skandal Hata… “Yok Artık!” mask
Survivor All Star’da Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Evrim Gidiyor, Gökhan Geri Geliyor! 16 Yıl Sonra Skandal Hata… “Yok Artık!”
Survivor All Star Yarışmasının Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Toplantıları Bitirdi; Kararını Verdi! O Tarihte… Gözyaşları Sel Oldu! mask
Survivor All Star Yarışmasının Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Toplantıları Bitirdi; Kararını Verdi! O Tarihte… Gözyaşları Sel Oldu!
Survivor Yağmur Banda Minicik Şortunu Giydi; Dominik Adasını Salladı! “Batuhan Görmesin!” Alev Alev Yaktı... Sosyal Medya Çalkalanıyor… mask
Survivor Yağmur Banda Minicik Şortunu Giydi; Dominik Adasını Salladı! “Batuhan Görmesin!” Alev Alev Yaktı... Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Survivor Barış Murat Yağcı Yarışma Hayatı Bitti! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!” mask
Survivor Barış Murat Yağcı Yarışma Hayatı Bitti! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!”
Survivor Panorama Masası Acun Medya’yı Karıştırdı! Tokat Gibi Açıklamalar Fanları Ayaklandırdı! Acun Ilıcalı Bile Açıklama Yapamadı... mask
Survivor Panorama Masası Acun Medya’yı Karıştırdı! Tokat Gibi Açıklamalar Fanları Ayaklandırdı! Acun Ilıcalı Bile Açıklama Yapamadı...
Survivor’dan Elenen Yarışmacılara Acun Medya Korku Yaşatmış! Yasaklara “Çok Büyük Para Cezası!” Geri Adım Attırmış! Perde Arkası Aralandı... mask
Survivor’dan Elenen Yarışmacılara Acun Medya Korku Yaşatmış! Yasaklara “Çok Büyük Para Cezası!” Geri Adım Attırmış! Perde Arkası Aralandı...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı 18’likleri Çatır Çatır Çatlattı! Bembeyaz Mayosuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yanıyor! mask
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı 18’likleri Çatır Çatır Çatlattı! Bembeyaz Mayosuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yanıyor!
Ebru Gündeş’in Bayram Sahnesi Rekora İmzalandı! “Orucu Biz Tuttuk, Bayramı O Yaşayacak!” Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! En Az… mask
Ebru Gündeş’in Bayram Sahnesi Rekora İmzalandı! “Orucu Biz Tuttuk, Bayramı O Yaşayacak!” Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! En Az…
Alişan ve Buse Varol’dan Boşanma İddialarına Tokat Gibi Yanıt! Tuz Buz Oldukları, Mahkeme Kapılarının Aralandığı Konuşuluyordu! Meğer… mask
Alişan ve Buse Varol’dan Boşanma İddialarına Tokat Gibi Yanıt! Tuz Buz Oldukları, Mahkeme Kapılarının Aralandığı Konuşuluyordu! Meğer…
Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak… mask
Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak…
Seda Sayan’a Oğlundan Büyük Darbe! Araları Çok Fena Açık, Kendisinden 2 Yaş Büyük “Cici Babasıyla” Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’a Oğlundan Büyük Darbe! Araları Çok Fena Açık, Kendisinden 2 Yaş Büyük “Cici Babasıyla” Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu İfşaladı! Nisa Mı, Atakan Mı, Batuhan Mı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu İfşaladı! Nisa Mı, Atakan Mı, Batuhan Mı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kırmızlar İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Sıcakları Bastırdı; “Sen Neymişsin!” Instagram’ı Salladı! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kırmızlar İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Sıcakları Bastırdı; “Sen Neymişsin!” Instagram’ı Salladı!
Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Gönderildi! Acun Ilıcalı “Subaşı” Soyadına Ait Kim Varsa İpleri Kesiyor! Önce Babasıyla… mask
Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Gönderildi! Acun Ilıcalı “Subaşı” Soyadına Ait Kim Varsa İpleri Kesiyor! Önce Babasıyla…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Alişan Öyle İsimleri Araya Soktu Ki, Yapımcılar Anında Devreye Girdi! Camdaki Kız Deniliyordu… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Alişan Öyle İsimleri Araya Soktu Ki, Yapımcılar Anında Devreye Girdi! Camdaki Kız Deniliyordu…
Survivor All Star’da Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Evrim Gidiyor, Gökhan Geri Geliyor! 16 Yıl Sonra Skandal Hata… “Yok Artık!” mask
Survivor All Star’da Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Evrim Gidiyor, Gökhan Geri Geliyor! 16 Yıl Sonra Skandal Hata… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Ortaya Çıktı! Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Adem… Servet Değerindeki Aracıyla… mask
Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Ortaya Çıktı! Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Adem… Servet Değerindeki Aracıyla…
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı 18’likleri Çatır Çatır Çatlattı! Bembeyaz Mayosuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yanıyor! mask
Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı 18’likleri Çatır Çatır Çatlattı! Bembeyaz Mayosuyla Fizik Şov Yaptı; Görenler Alev Alev Yanıyor!
Ebru Gündeş’in Bayram Sahnesi Rekora İmzalandı! “Orucu Biz Tuttuk, Bayramı O Yaşayacak!” Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! En Az… mask
Ebru Gündeş’in Bayram Sahnesi Rekora İmzalandı! “Orucu Biz Tuttuk, Bayramı O Yaşayacak!” Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! En Az…
Survivor’da Şampiyon Ortaya Çıktı! Acun Medya Sallanıyor; Tepkiler Arka Arkaya… Sonuçlar Milyonları Çıldırttı! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Şampiyon Ortaya Çıktı! Acun Medya Sallanıyor; Tepkiler Arka Arkaya… Sonuçlar Milyonları Çıldırttı! Neler Oluyor?
Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak… mask
Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak…
Alişan ve Buse Varol’dan Boşanma İddialarına Tokat Gibi Yanıt! Tuz Buz Oldukları, Mahkeme Kapılarının Aralandığı Konuşuluyordu! Meğer… mask
Alişan ve Buse Varol’dan Boşanma İddialarına Tokat Gibi Yanıt! Tuz Buz Oldukları, Mahkeme Kapılarının Aralandığı Konuşuluyordu! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status