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28 Nis 2022 - 17:30

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kriz Üzerine Kriz Çıkarıyor! “Utanması Yok Mu?” Evli, Barklı, Çocuklu… Sinirler Had Safhada…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri karakteri seyircinin midesinde bulantıya neden oldu! Kriz üzerine kriz çıkaran Hayri karakterine birçok kişi “utanması yok mu?” yorumlarında bulundu! Sinirleri had safhaya çıkaran Hayri, Nalan’a olan yaklaşımıyla çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…