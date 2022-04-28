Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kriz Üzerine Kriz Çıkarıyor! “Utanması Yok Mu?” Evli, Barklı, Çocuklu… Sinirler Had Safhada…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri karakteri seyircinin midesinde bulantıya neden oldu! Kriz üzerine kriz çıkaran Hayri karakterine birçok kişi “utanması yok mu?” yorumlarında bulundu! Sinirleri had safhaya çıkaran Hayri, Nalan’a olan yaklaşımıyla çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin bu akşam ekranlara yeni bölümü gelecek. Reyting rekorları kıran başarılı dizi, gerçek bir hayat hikayesinden esinlendiği için seyircilerine kalbine ilmek ilmek işliyor. Dizinin son bölümüyle birlikte Hayri ve Nalan aşkı iyice ön plana çıkmıştı. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.