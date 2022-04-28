- 28 Nis 2022 - 17:30

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Kriz Üzerine Kriz Çıkarıyor! “Utanması Yok Mu?” Evli, Barklı, Çocuklu… Sinirler Had Safhada…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri karakteri seyircinin midesinde bulantıya neden oldu! Kriz üzerine kriz çıkaran Hayri karakterine birçok kişi “utanması yok mu?” yorumlarında bulundu! Sinirleri had safhaya çıkaran Hayri, Nalan’a olan yaklaşımıyla çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin bu akşam ekranlara yeni bölümü gelecek. Reyting rekorları kıran başarılı dizi, gerçek bir hayat hikayesinden esinlendiği için seyircilerine kalbine ilmek ilmek işliyor. Dizinin son bölümüyle birlikte Hayri ve Nalan aşkı iyice ön plana çıkmıştı. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Nis 2022 - 17:30 Ankara- Yaşam

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