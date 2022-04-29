- 29 Nis 2022 - 22:13

Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Jakuzi Pozuyla Şov Yaptı! “Mahmut Baba Görmesin!” Bacak Bacak Üstüne Atıp, Göğüs Frikiği… Fizik Şov!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyayı salladı. Jakuzi pozlarıyla bir bakanı bir daha baktıran Gizem Tuncer, adeta yaktı yıktı. Hayranlarından “Baban görmesin” yorumlarını alan Gizem Tuncer, bacak bacak üstün atıp; fizik şov yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sadece 2,5 ayda düzenli beslenme ve aralıksız spor yaparak; 40 kilo veren Gizem Tuncer, yeni haliyle ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Kilo verdikten sonra bambaşka birisine dönüşen Gizem Tuncer, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur pozlara bir yenisini ekledi ve jakuzi önünde nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Nis 2022 - 22:13 Ankara- Yaşam

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