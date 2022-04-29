Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Jakuzi Pozuyla Şov Yaptı! “Mahmut Baba Görmesin!” Bacak Bacak Üstüne Atıp, Göğüs Frikiği… Fizik Şov!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyayı salladı. Jakuzi pozlarıyla bir bakanı bir daha baktıran Gizem Tuncer, adeta yaktı yıktı. Hayranlarından “Baban görmesin” yorumlarını alan Gizem Tuncer, bacak bacak üstün atıp; fizik şov yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sadece 2,5 ayda düzenli beslenme ve aralıksız spor yaparak; 40 kilo veren Gizem Tuncer, yeni haliyle ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Kilo verdikten sonra bambaşka birisine dönüşen Gizem Tuncer, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur pozlara bir yenisini ekledi ve jakuzi önünde nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.