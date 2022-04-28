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28 Nis 2022 - 17:57

Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Mutsuz Sona Hazır Olun! Ramazan, Rıfat’tan Beter Olacak…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden acı veren bir ayrılığın yaşanacağı ortaya çıktı. Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın yeni projesi ortaya çıktı. Mutsuz sona yaklaşıldığı görülürken; Ramazan’ın alacağı haberle birlikte yıkımı yaşayacağı konuşulmaya başlandı! Gündemi sallayan bu durum gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…