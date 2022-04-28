Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Mutsuz Sona Hazır Olun! Ramazan, Rıfat’tan Beter Olacak…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden acı veren bir ayrılığın yaşanacağı ortaya çıktı. Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın yeni projesi ortaya çıktı. Mutsuz sona yaklaşıldığı görülürken; Ramazan’ın alacağı haberle birlikte yıkımı yaşayacağı konuşulmaya başlandı! Gündemi sallayan bu durum gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar’ın başrollerinde bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Cumartesi akşamlarının en beğenilen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Gönül Dağı dizisinin ilk sezonundan beri yer alan Asuman karakterinin ise yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.