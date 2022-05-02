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02 May 2022 - 21:25

Gönül Dağı'nda Asuman Şoku! Her Şey Netleşti, Artık Dizide Göremeyeceğiz! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Dizi Hayranları Resmen Çıldırdı!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinden acı veren bir ayrılığın yaşanacağı ortaya çıktı. Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın yeni projesi ortaya çıktı. Mutsuz sona yaklaşıldığı görülürken; Ramazan’ın alacağı haberle birlikte yıkımı yaşayacağı konuşulmaya başlandı! Gündemi sallayan bu durum gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…