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02 May 2022 - 21:23

Hande Erçel Delirdi, Resmen Psikopata Bağladı! Kerem Bürsin'le İlgili Yaşananlar Tüm Hayranlarını Şoka Soktu... Kaan Yıldırım'la Sevgiliyken...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, milyonları Kaan Yıldırım aşkıyla şoka sokmuştu. Son dakika gelişmesiyle nikahlarına beş kaldığını gösterdiler. Kerem Bürsin’in adını bile duymak istemeyen Hande Erçel, Kaan Yıldırım’a sırılsıklam aşık olduğunu bir kez daha kanıtladı. Peki, Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişkisinde neler oluyor?