- 02 May 2022 - 21:23

Hande Erçel Delirdi, Resmen Psikopata Bağladı! Kerem Bürsin'le İlgili Yaşananlar Tüm Hayranlarını Şoka Soktu... Kaan Yıldırım'la Sevgiliyken...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, milyonları Kaan Yıldırım aşkıyla şoka sokmuştu. Son dakika gelişmesiyle nikahlarına beş kaldığını gösterdiler. Kerem Bürsin’in adını bile duymak istemeyen Hande Erçel, Kaan Yıldırım’a sırılsıklam aşık olduğunu bir kez daha kanıtladı. Peki, Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişkisinde neler oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezonun bitimiyle birlikte aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte tatile çıkmışlar ve sosyal medyadan bu anları paylaşmışlardı. Geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, milyonların ağzını açık bırakmıştı. Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım cephesinden ise şok bir gelişme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 May 2022 - 21:23 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude Burcu Yarışmaya Veda Ediyor! Acun Ilıcalı Daha Fazla Dayanamadı, Evine Gönderiyor! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası… mask
Survivor Sude Burcu Yarışmaya Veda Ediyor! Acun Ilıcalı Daha Fazla Dayanamadı, Evine Gönderiyor! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası…
Survivor'da İlk Kez! Devasa Aşk İfşası... Ada Böylesini Görmedi! O 2'li Neler Yapmış Neler... Acun Ilıcalı Öğrenirse Ortalık Karışır! mask
Survivor'da İlk Kez! Devasa Aşk İfşası... Ada Böylesini Görmedi! O 2'li Neler Yapmış Neler... Acun Ilıcalı Öğrenirse Ortalık Karışır!
Seda Sayan’a Oğlu Engin Resti Çekti! Araları Çok Fena Açık, Kendisinden 2 Yaş Büyük “Cici Babasıyla” Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’a Oğlu Engin Resti Çekti! Araları Çok Fena Açık, Kendisinden 2 Yaş Büyük “Cici Babasıyla” Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Mahkum Dizisinde Son Dakika Haberi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Diziye Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak… mask
Mahkum Dizisinde Son Dakika Haberi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Diziye Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak…
Merve Boluğur Kasığına Kadar Açılan Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Bu Pozu Konuşuyor; Sınırlarını Aştıkça Aştı! “Kendine Gel!” mask
Merve Boluğur Kasığına Kadar Açılan Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Bu Pozu Konuşuyor; Sınırlarını Aştıkça Aştı! “Kendine Gel!”
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrıldı! Artık Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrıldı! Artık Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Ortaya Çıktı! Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Adem… Servet Değerindeki Aracıyla… mask
Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Ortaya Çıktı! Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Adem… Servet Değerindeki Aracıyla…
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor? mask
Masterchef Dilara Başaran’dan All Star Açıklaması! Yeni Sezonda Kaosa, Kıyamete, Kavgaya Hazır Olun! Mehmet Şefin Akrabasıydı… Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Kusursuz Fiziğini Görenler Şok Oldu! Sıcakları Bastırdı! “Frikik Vermesine 5 Var…” mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Kusursuz Fiziğini Görenler Şok Oldu! Sıcakları Bastırdı! “Frikik Vermesine 5 Var…”
Survivor Barış Murat Yağcı Adaya Veda Ediyor! Acun Medya Tarafından Sözleşmesi Sonlandırıldı! ” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Adaya Veda Ediyor! Acun Medya Tarafından Sözleşmesi Sonlandırıldı! ” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ayşe Yüksel Yarışmaya Veda Ediyor! Ada Hayatı Artık Bitti, İstanbul Yolu Görüldü! Barış ve Evrim Kurtuldu... mask
Survivor Ayşe Yüksel Yarışmaya Veda Ediyor! Ada Hayatı Artık Bitti, İstanbul Yolu Görüldü! Barış ve Evrim Kurtuldu...
Alparslan Büyük Selçuklu Yayından Kaldırıldı! TRT1 Kötü Haberi Verdi, İzleyenler Resmen Cinnet Geçirdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
Alparslan Büyük Selçuklu Yayından Kaldırıldı! TRT1 Kötü Haberi Verdi, İzleyenler Resmen Cinnet Geçirdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Survivor Sude Burcu Yarışmaya Veda Ediyor! Acun Ilıcalı Daha Fazla Dayanamadı, Evine Gönderiyor! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası… mask
Survivor Sude Burcu Yarışmaya Veda Ediyor! Acun Ilıcalı Daha Fazla Dayanamadı, Evine Gönderiyor! Mert Öcal Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Sosyal Medyada Bayram Havası…
Camdaki Kız Gülcihan Diziden Ayrıldı! Büyük Sağlık Sorunu... Hayranları Resmen Yasa Girdi! "Beyninde..." Devrim Yakut'a Ne Oldu? mask
Camdaki Kız Gülcihan Diziden Ayrıldı! Büyük Sağlık Sorunu... Hayranları Resmen Yasa Girdi! "Beyninde..." Devrim Yakut'a Ne Oldu?
Survivor'da İlk Kez! Devasa Aşk İfşası... Ada Böylesini Görmedi! O 2'li Neler Yapmış Neler... Acun Ilıcalı Öğrenirse Ortalık Karışır! mask
Survivor'da İlk Kez! Devasa Aşk İfşası... Ada Böylesini Görmedi! O 2'li Neler Yapmış Neler... Acun Ilıcalı Öğrenirse Ortalık Karışır!
Yasak Elma Dizisinden Skandal Ayrılık! Bu Senaryo Asla “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi… mask
Yasak Elma Dizisinden Skandal Ayrılık! Bu Senaryo Asla “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status