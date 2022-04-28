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28 Nis 2022 - 18:27

Hande Erçel – Kaan Yıldırım Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Kerem Bürsin’in Adını Bile Duymak İstemiyor! Nikaha Beş Var…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, milyonları Kaan Yıldırım aşkıyla şoka sokmuştu. Son dakika gelişmesiyle nikahlarına beş kaldığını gösterdiler. Kerem Bürsin’in adını bile duymak istemeyen Hande Erçel, Kaan Yıldırım’a sırılsıklam aşık olduğunu bir kez daha kanıtladı. Peki, Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişkisinde neler oluyor?