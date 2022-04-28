- 28 Nis 2022 - 18:27 G: 28 Nis 2022 - 18:43

Hande Erçel – Kaan Yıldırım Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Kerem Bürsin’in Adını Bile Duymak İstemiyor! Nikaha Beş Var…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, milyonları Kaan Yıldırım aşkıyla şoka sokmuştu. Son dakika gelişmesiyle nikahlarına beş kaldığını gösterdiler. Kerem Bürsin’in adını bile duymak istemeyen Hande Erçel, Kaan Yıldırım’a sırılsıklam aşık olduğunu bir kez daha kanıtladı. Peki, Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişkisinde neler oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezonun bitimiyle birlikte aşk yaşadıklarını duyurmuşlardı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte tatile çıkmışlar ve sosyal medyadan bu anları paylaşmışlardı. Geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, milyonların ağzını açık bırakmıştı. Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım cephesinden ise şok bir gelişme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Nis 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

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