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28 Nis 2022 - 19:45

Merve Boluğur Kasığına Kadar Açılan Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Bu Pozu Konuşuyor; Sınırlarını Aştıkça Aştı! “Kendine Gel!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, kasığına kadar açılan minicik mayosuyla nefesleri kesti. Fiziğinin kusursuz oluşunu bir kez daha kanıtlayan Merve Boluğur, alev alev yaktı. Sosyal medyanın kendisini konuşmasını sağlayan Merve Boluğur sınırları aştıkça aştı! Birçok sosyal medya takipçisinden “Kendine gel” yorumlarını alan Merve Boluğur, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…