- 28 Nis 2022 - 19:45 G: 28 Nis 2022 - 19:47

Merve Boluğur Kasığına Kadar Açılan Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Bu Pozu Konuşuyor; Sınırlarını Aştıkça Aştı! “Kendine Gel!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, kasığına kadar açılan minicik mayosuyla nefesleri kesti. Fiziğinin kusursuz oluşunu bir kez daha kanıtlayan Merve Boluğur, alev alev yaktı. Sosyal medyanın kendisini konuşmasını sağlayan Merve Boluğur sınırları aştıkça aştı! Birçok sosyal medya takipçisinden “Kendine gel” yorumlarını alan Merve Boluğur, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Murat Dalkılıç’la evliliğini bitirdikten sonra ekranlarda daha az bulunan Merve Boluğur, oyunculuk mesleğini rafa kaldırdığını açıklamıştı. Bu yıl yeni bir şarkı çıkaracağını duyuran Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile bu işleri yürütmüştü. Şimdi ise güzel isim kasığına kadar açılan mayosuyla ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Nis 2022 - 19:45 Ankara- Yaşam

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