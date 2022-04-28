- 28 Nis 2022 - 20:05 G: 28 Nis 2022 - 20:09

Yasak Elma Dizisinden Skandal Ayrılık! “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan bir veda daha geldi. Skandal bir ayrılığa imzasını atan Yasak Elma dizisi için “bu kadarı olmaz” deniyordu ama çıkışı resmen verildi. O ismin sağ kolu hatta canı ciğeri olan ismin ölümü gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin 5. sezonu da heyecanlı bir şekilde ilerliyor. Yaprak dökümünün eksik olmadığı; ölümlerin, zehirlenmelerin devam ettiği Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde de bir ismin ekranlara veda edeceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Nis 2022 - 20:05 Ankara- Yaşam

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