Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Bu Senaryo Asla “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan bir veda daha geldi. Skandal bir ayrılığa imzasını atan Yasak Elma dizisi için “bu kadarı olmaz” deniyordu ama çıkışı resmen verildi. O ismin sağ kolu hatta canı ciğeri olan ismin ölümü gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin 5. sezonu da heyecanlı bir şekilde ilerliyor. Yaprak dökümünün eksik olmadığı; ölümlerin, zehirlenmelerin devam ettiği Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde de bir ismin ekranlara veda edeceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.