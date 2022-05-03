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03 May 2022 - 18:55

Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Bu Senaryo Asla “Olmaz” Deniyordu Ama Çıkışı Verildi; Gözyaşları Sel Olup Akacak! Sağ Kolu, Canı Ciğeriydi…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan bir veda daha geldi. Skandal bir ayrılığa imzasını atan Yasak Elma dizisi için “bu kadarı olmaz” deniyordu ama çıkışı resmen verildi. O ismin sağ kolu hatta canı ciğeri olan ismin ölümü gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…