29 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 29 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın yirmi beş ilçesinde birden gerçekleştirilen elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları, bugün başkentin o 7 ilçesinde elektrik kesintileri ortaya çıkarıyor. Ankara’da elektrik kesintilerinden etkilenecek olan bölgeler ise, Başkent EDAŞ tarafından duyurulmuş bulunuyor. Peki, 29 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 29 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...