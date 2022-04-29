Camdaki Kız Dizisinin Pera'sı Leyla Feray Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Serhat Teoman’ı Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Çocuk Dizisinin Baş Rolü…
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Leyla Feray’ın yeni dizisindeki performansının ardından aşk yaşamı da mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Leyla Feray’ın bir hayli ünlü olan sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı. İşte Leyla Faray ile ilgili detaylar...
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Leyla Feray’ın yeni dizisindeki performansının ardından aşk yaşamı da mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Leyla Feray’ın bir hayli ünlü olan sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı. Peki, Camdaki Kız dizisinin Pera'sı Leyla Feray’ın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Serhat Teoman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Serhat Teoman hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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29 Nis 2022 - 13:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.