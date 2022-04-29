- 29 Nis 2022 - 13:10 G: 29 Nis 2022 - 13:11

Camdaki Kız Dizisinin Pera'sı Leyla Feray Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Serhat Teoman’ı Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Çocuk Dizisinin Baş Rolü…

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Leyla Feray’ın yeni dizisindeki performansının ardından aşk yaşamı da mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Leyla Feray’ın bir hayli ünlü olan sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı. İşte Leyla Faray ile ilgili detaylar...

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pera karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Leyla Feray’ın yeni dizisindeki performansının ardından aşk yaşamı da mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Leyla Feray’ın bir hayli ünlü olan sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı. Peki, Camdaki Kız dizisinin Pera'sı Leyla Feray’ın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Serhat Teoman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Serhat Teoman hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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29 Nis 2022 - 13:10 - Magazin

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