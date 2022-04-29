Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Cihangir Ceyhan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Onu Adanalı Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Cihangir Ceyhan’ın Memleketi…
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Hayri karakteri ile seyircisini kendisine hayran bırakmaya devam eden Cihangir Ceyhan, şimdilerde memleketi ile herkesi bir hayli şaşırtıyor. Herkesin Sıfır Bir dizisinden tanıdığı ve Adana şivesi ile dikkat çeken Cihangir Ceyhan’ın aslen Adanalı olmadığını duyanlar ise, resmen hayrete düşüyor! İşte Hayri karakteri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Hayri karakteri ile seyircisini kendisine hayran bırakmaya devam eden Cihangir Ceyhan, şimdilerde memleketi ile herkesi bir hayli şaşırtıyor. Herkesin Sıfır Bir dizisinden tanıdığı ve Adana şivesi ile dikkat çeken Cihangir Ceyhan’ın aslen Adanalı olmadığını duyanlar ise, resmen hayrete düşüyor! Peki, Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Cihangir Ceyhan aslen nereli? Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Cihangir Ceyhan hangi dizi, filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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29 Nis 2022 - 13:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.