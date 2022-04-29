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29 Nis 2022 - 13:09

Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Cihangir Ceyhan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Onu Adanalı Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Cihangir Ceyhan’ın Memleketi…

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Hayri karakteri ile seyircisini kendisine hayran bırakmaya devam eden Cihangir Ceyhan, şimdilerde memleketi ile herkesi bir hayli şaşırtıyor. Herkesin Sıfır Bir dizisinden tanıdığı ve Adana şivesi ile dikkat çeken Cihangir Ceyhan’ın aslen Adanalı olmadığını duyanlar ise, resmen hayrete düşüyor! İşte Hayri karakteri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...