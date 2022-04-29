Her burcun insanı için sevgilisini el üstünde tuttuğu söylenemiyor. Bu listedeki burçlar tam aksine sevgililerini kelimenin tam manasıyla “salak” yerine koyup, ne yaparsam yapayım, nasılsa beni yine kabul edecek diyor! Peki, sevgilisini salak yerine koyan burçlar hangisidir? İşte ne yaparsam yapayım beni bırakmaz diyen öz güvenli o burçlar…

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