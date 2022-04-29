Sevgilisini Salak Yerine Koyan Burçlar Hangisidir? İşte Ne Yaparsam Yapayım Beni Bırakmaz Diyen Öz Güvenli O Burçlar…
Her burcun insanı için sevgilisini el üstünde tuttuğu söylenemiyor. Bu listedeki burçlar tam aksine sevgililerini kelimenin tam manasıyla “salak” yerine koyup, ne yaparsam yapayım, nasılsa beni yine kabul edecek diyor! Sizde sevgilisini salak yerine koyan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı için sevgilisini el üstünde tuttuğu söylenemiyor. Bu listedeki burçlar tam aksine sevgililerini kelimenin tam manasıyla “salak” yerine koyup, ne yaparsam yapayım, nasılsa beni yine kabul edecek diyor! Peki, sevgilisini salak yerine koyan burçlar hangisidir? İşte ne yaparsam yapayım beni bırakmaz diyen öz güvenli o burçlar…
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29 Nis 2022 - 13:09 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.