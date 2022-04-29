Bazı burcun insanları geleneksellikten bazı burcun insanları konfor alanına düşkünlüğünden bazı burcun insanları ise tam bir düzen bağımlısı olmasından dolayı hayatından kolay kolay değişikliğe gidemiyor. Söz konusu cep telefonu numarası bile olsa, bu burçlar, ondan dahi vazgeçmiyor! Peki, cep numarasını asla değiştirmeyen burçlar hangisidir? İşte telefon numarasını aldığı günden beri aynı olan o burçlar…

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