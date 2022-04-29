Survivor Nisa, Ogeday’a Olan Aşkını Bas Bas Bağırdı! Barış Murat Yağcı Hüngür Hüngür Ağlıyor; “Sana Aşığım” Diyerek Haykırdı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa – Ogeday aşkı tam gaz devam ediyor. Nisa Bölükbaşı ise yayınlanan son bölümde Ogeday Girişken’e aşkını resmen bas bas bağırdı! Barış Murat Yağcı ağlamaya başlarken; Nisa ise yeni sevgilisine “Sana aşığım” diyerek haykırdı! Gündeme bomba gibi düşen bu anlar sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasına bu yıl sevgili olarak katılan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken yarışma boyunca birbirlerinden uzak durmuşlardı ama dün akşam ekranlara gelen son bölümde Nisa Bölükbaşı, biricik sevgilisini ne kadar çok sevdiğini ilk kez kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.