- 29 Nis 2022 - 10:36 G: 29 Nis 2022 - 10:59

Survivor Nisa, Ogeday’a Olan Aşkını Bas Bas Bağırdı! Barış Murat Yağcı Hüngür Hüngür Ağlıyor; “Sana Aşığım” Diyerek Haykırdı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa – Ogeday aşkı tam gaz devam ediyor. Nisa Bölükbaşı ise yayınlanan son bölümde Ogeday Girişken’e aşkını resmen bas bas bağırdı! Barış Murat Yağcı ağlamaya başlarken; Nisa ise yeni sevgilisine “Sana aşığım” diyerek haykırdı! Gündeme bomba gibi düşen bu anlar sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasına bu yıl sevgili olarak katılan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken yarışma boyunca birbirlerinden uzak durmuşlardı ama dün akşam ekranlara gelen son bölümde Nisa Bölükbaşı, biricik sevgilisini ne kadar çok sevdiğini ilk kez kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Nis 2022 - 10:36 Ankara- Yaşam

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