- 29 Nis 2022 - 11:03 G: 29 Nis 2022 - 11:22

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Arasındaki Yaş Farkı Delirtti! Ne 3, Ne 5 Yaş… “Başlamadan Bitti!” Sosyal Medya Kaynıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve biricik aşkı Kaan Yıldırım arasındaki şok gerçek ortaya çıktı. Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aralarındaki yaş farkı, delirtti. Ne 3 yaş ne de 5 yaş bulunan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım için sosyal medya kullanıcıları, “Bu ilişki başlamadan bitti” yorumlarını aldı. Sosyal medyayı kaynatan bu durum milyonları ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin büyük bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Dizinin ilk sezonunda Maldivler’de tatile çıkan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, el ele görüntülenerek aşklarını kanıtlamışlardı. Kısa bir süre önce ayrılma kararı alan Hande Erçel aradığı aşkı Kaan Yıldırım’da bulmuştu. İkili arasındaki yaş farkı ise aşklarının başlamasıyla birlikte araştırmalara konu oldu! Peki, ikili arasında kaç yaş var?

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29 Nis 2022 - 11:03 Ankara- Yaşam

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