- 29 Nis 2022 - 11:35 G: 29 Nis 2022 - 11:54

Müge Anlı’da Tiksindiren Dolandırıcılık Hikayesi! Öldüğünü Öğrendi; Acısından Kanser Oldu! Canlı Yayına İhbar Yağdı! Meğer Ölmemiş...

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da mideleri bulandıran bir dolandırıcılık hikayesi ekranlara geldi. Dolandırıldığı kişinin öldüğünü öğrenince acısından kansere yakalanan yaşam koçu Nazan Hanım, milyonları şok içerisinde bıraktı. Canlı yayına yağan ihbarlar ise Müge Anlı’nın ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa katılan yaşam koçu Nazan Hanım, Ahmet adında birisiyle tanışarak hayatının mahvolduğunu açıkladı. Hayatının darbesini alan Nazan Hanım, seyircilerin kanının donmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Nis 2022 - 11:35 Ankara- Yaşam

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