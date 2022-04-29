Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Nis 2022 - 11:35

Müge Anlı’da Tiksindiren Dolandırıcılık Hikayesi! Öldüğünü Öğrendi; Acısından Kanser Oldu! Canlı Yayına İhbar Yağdı! Meğer Ölmemiş...

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da mideleri bulandıran bir dolandırıcılık hikayesi ekranlara geldi. Dolandırıldığı kişinin öldüğünü öğrenince acısından kansere yakalanan yaşam koçu Nazan Hanım, milyonları şok içerisinde bıraktı. Canlı yayına yağan ihbarlar ise Müge Anlı’nın ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…