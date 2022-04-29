- 29 Nis 2022 - 20:58

Müge Anlı’da Tinder Avcısı Ortaya Çıktı! 50 bin Euro'sunu ve Sağlığını kaybetti ! Canlı Yayına İhbar Yağdı! Meğer Öldüm Demiş, Ölmemiş...

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da mideleri bulandıran bir dolandırıcılık hikayesi ekranlara geldi. Dolandırıldığı kişinin öldüğünü öğrenince acısından kansere yakalanan yaşam koçu Nazan Hanım, milyonları şok içerisinde bıraktı. Canlı yayına yağan ihbarlar ise Müge Anlı’nın ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa katılan yaşam koçu Nazan Hanım, Ahmet adında birisiyle tanışarak hayatının mahvolduğunu açıkladı. Hayatının darbesini alan Nazan Hanım, seyircilerin kanının donmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yaşam koçunu kanser eden aşk tuzağı! - Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Nisan 2022 DETAYLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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29 Nis 2022 - 20:58 Ankara- Yaşam

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