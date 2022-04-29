- 29 Nis 2022 - 11:57 G: 29 Nis 2022 - 12:14

Gelinim Mutfakta Yarışmasından Nursel Ergin Kovuldu mu? Hadise Gelecek Deniyordu, O İsimle İmzalar Atıldı! Gümbür Gümbür Geliyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta için yapımcıdan skandal karar çıktı! Hadise’nin yarışma programının sunucusu olacağı konuşuluyordu ama o isimle imzalar atıldı! Hem etkilere hem de tepkilere neden olan bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte Gelinim Mutfakta yarışmasını sırtlayacak olan o isim…

Program yayın hayatına Fatih Ürek’le başlamıştı. Uzun bir süre programı sunan Fatih Ürek, programdan elini ayağını çekmişti. Bunun üzerine yapımcıda Onur Büyüktopçu’yla çalışmaya karar vermişti. Onur Büyüktopçu’dan hemen sonra ise Seda Sayan programı uzun bir süre sunmuştu. O sıralar Demet Akalın’la kavgalı olan Seda Sayan’a atak Demet Akalın’dan gelmişti. Programın sunuculuğunu üstenen Demet Akalın’dan sonra ipler kopmuştu. Şimdi ise o isimle anlaşmaların imzalandığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Nis 2022 - 11:57 Ankara- Yaşam

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