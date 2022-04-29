Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Nis 2022 - 11:57

Gelinim Mutfakta Yarışmasından Nursel Ergin Kovuldu mu? Hadise Gelecek Deniyordu, O İsimle İmzalar Atıldı! Gümbür Gümbür Geliyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta için yapımcıdan skandal karar çıktı! Hadise’nin yarışma programının sunucusu olacağı konuşuluyordu ama o isimle imzalar atıldı! Hem etkilere hem de tepkilere neden olan bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte Gelinim Mutfakta yarışmasını sırtlayacak olan o isim…