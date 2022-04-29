Yargı Dizisinde Gözyaşlarına Neden Olacak Ayrılık! Ceylin Kararını Verdi; İmzayı Son Kez Attı! Final Öncesinde…

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Yargı dizisi, ilk sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşmaya başladı. İnci’nin ölümü ile başlayan gizemine Engin’in ölümü ile devam eden Yargı dizisi, şimdilerde ise Ceylin’in babası Zafer’i ölümünü konu alır hale geldi. Bu ölümün Ceylin ile Ilgaz’ın arasına gireceği ise, yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı ile netleşti! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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