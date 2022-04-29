Yargı Dizisinde Gözyaşlarına Neden Olacak Ayrılık! Ceylin Kararını Verdi; İmzayı Son Kez Attı! Final Öncesinde…
Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Yargı dizisi, ilk sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşmaya başladı. İnci’nin ölümü ile başlayan gizemine Engin’in ölümü ile devam eden Yargı dizisi, şimdilerde ise Ceylin’in babası Zafer’i ölümünü konu alır hale geldi. İşte Yargı dizisinden son detaylar...
Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Yargı dizisi, ilk sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşmaya başladı. İnci’nin ölümü ile başlayan gizemine Engin’in ölümü ile devam eden Yargı dizisi, şimdilerde ise Ceylin’in babası Zafer’i ölümünü konu alır hale geldi. Bu ölümün Ceylin ile Ilgaz’ın arasına gireceği ise, yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı ile netleşti! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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29 Nis 2022 - 21:51 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.