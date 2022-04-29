Nihat Hatipoğlu Böylesini Ne Duydu, Ne Gördü! Öyle Bir Soru Geldi Ki, Cevabıyla Tüyleri Ürperdi! Milyonlarca Kadın…
Günümüzde pek çok kadının yaptırdığı uygulamalardan biri olan protez tırnak ve kalıcı makyaj uygulaması “Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru” programında ele alındı. Bir seyircisinin sorusu üzerine konuya açıklık getiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bakın neler söyledi! İşte Protez Tırnak sorusuna gelen cevap...
Günümüzde pek çok kadının yaptırdığı uygulamalardan biri olan protez tırnak ve kalıcı makyaj uygulaması “Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru” programında ele alındı. Bir seyircisinin sorusu üzerine konuya açıklık getiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, herkesin merak ile beklediği soruya yanıt verdi. Peki, protez tırnak caiz mi, günah mı? Kalıcı makyaj caiz mi, günah mı? İşte, detaylar…
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29 Nis 2022 - 13:22 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.