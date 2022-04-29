Nihat Hatipoğlu Böylesini Ne Duydu, Ne Gördü! Öyle Bir Soru Geldi Ki, Cevabıyla Tüyleri Ürperdi! Milyonlarca Kadın…

Günümüzde pek çok kadının yaptırdığı uygulamalardan biri olan protez tırnak ve kalıcı makyaj uygulaması “Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru” programında ele alındı. Bir seyircisinin sorusu üzerine konuya açıklık getiren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, herkesin merak ile beklediği soruya yanıt verdi. Peki, protez tırnak caiz mi, günah mı? Kalıcı makyaj caiz mi, günah mı? İşte, detaylar…

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