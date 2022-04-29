- 29 Nis 2022 - 13:26 G: 29 Nis 2022 - 13:36

Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Hazin Son Yazıldı… Acun Ilıcalı Gözlerinin İçine Baka Baka…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında skandal bir olay yaşandı! Survivor yarışmasından şampiyon olarak çıkan Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekileceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu durum hakkında öyle bir açıklama geldi ki, hazin son yazıldı! Acun Ilıcalı’nın gözlerinin içine baka baka…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gökhan Keser’in elenmesinin ardından Kırmızı takımda büyük bir hüzün vardı. Yarışmanın son bölümlerinde yaşanan tartışmayla kabuğuna çekilen Adem’in Acun Ilıcalı’yla görüştüğü ve yarışmadan ayrılmak istediğini düşündüğü dile getirdiği iddia edilmişti. Adem Kılıççı, öyle bir açıklama yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Nis 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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