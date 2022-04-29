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29 Nis 2022 - 13:26

Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Hazin Son Yazıldı… Acun Ilıcalı Gözlerinin İçine Baka Baka…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında skandal bir olay yaşandı! Survivor yarışmasından şampiyon olarak çıkan Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekileceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu durum hakkında öyle bir açıklama geldi ki, hazin son yazıldı! Acun Ilıcalı’nın gözlerinin içine baka baka…