Hande Erçel’den Kerem Bürsin Açıklaması! “Gereksiz” Tüm Bağları Koparttı, Kaan Yıldırım Çılgına Dönecek! Neler Oluyor?

Yaklaşık bir yıl boyunca birlikte olduğu ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkilerini sesszi sedasız noktalayan ünlü oyuncu Hande Erçel, konuyla ilgili sessizliğini ilk kez bozdu. Hande Erçel’in Kerem Bürsin ile ilgili söyledikleri çok konuşulacakken; ünlü ismin birlikte olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile ilgili açıklamaları da bir hayli dikkat çekiciydi. Öte yandan Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile birlikte olup olmadıklarına ilk kez net bir biçimde yanıt verdi. Peki, Hande Erçel ile Kaan Yıldırım sevgili mi? Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ne zamandır beraber? Hande Erçel, eski sevgilisi Kerem Bürsin için ne dedi? İşte, detaylar…

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