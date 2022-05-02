- 02 May 2022 - 12:18

Üç Kuruş Dizisinde Yürekleri Ağlatan Veda! Finale Gitmeden Yıkımı Yaşattı; Sosyal Medya Ayaklandı! “Bir Rüya Olsun”

Show TV ekranlarındaki yayın hayatına sezonun başında başlayan Üç Kuruş dizisi ile ilgili seyircisini üzecek gelişmeler yaşandı. Üç Kuruş dizisinin final yapacağı iddia edilirken; final öncesi ise, dizinin büyük bir eğeni toplayan oyuncusunun seyirci ile vedalaşacağı öne sürüldü. Tüm bu iddialar Üç Kuruş dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Show TV ekranlarındaki yayın hayatına sezonun başında başlayan Üç Kuruş dizisi ile ilgili seyircisini üzecek gelişmeler yaşandı. Üç Kuruş dizisinin final yapacağı iddia edilirken; final öncesi ise, dizinin büyük bir eğeni toplayan oyuncusunun seyirci ile vedalaşacağı öne sürüldü. Tüm bu iddialar Üç Kuruş dizisinin sadık seyirci kitlesini meraklandırırken; iddiaların arka perdesi de ortaya çıktı. Peki, Üç Kuruş dizisinde neler oluyor? Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor, finali ne zaman? Üç Kuruş dizisinden ayrılacak olan başrol oyuncu kim? İşte, detaylar…

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02 May 2022 - 12:18 - Dizi Haberleri

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