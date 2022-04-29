Üç Kuruş Dizisinde Yürekleri Yakıp Yıkan Veda! Finale Gitmeden Yıkımı Yaşattı; Sosyal Medya Ayaklandı! “Bir Rüya Olsun”
Show TV ekranlarındaki yayın hayatına sezonun başında başlayan Üç Kuruş dizisi ile ilgili seyircisini üzecek gelişmeler yaşandı. Üç Kuruş dizisinin final yapacağı iddia edilirken; final öncesi ise, dizinin büyük bir eğeni toplayan oyuncusunun seyirci ile vedalaşacağı öne sürüldü. Tüm bu iddialar Üç Kuruş dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarındaki yayın hayatına sezonun başında başlayan Üç Kuruş dizisi ile ilgili seyircisini üzecek gelişmeler yaşandı. Üç Kuruş dizisinin final yapacağı iddia edilirken; final öncesi ise, dizinin büyük bir eğeni toplayan oyuncusunun seyirci ile vedalaşacağı öne sürüldü. Tüm bu iddialar Üç Kuruş dizisinin sadık seyirci kitlesini meraklandırırken; iddiaların arka perdesi de ortaya çıktı. Peki, Üç Kuruş dizisinde neler oluyor? Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor, finali ne zaman? Üç Kuruş dizisinden ayrılacak olan başrol oyuncu kim? İşte, detaylar…
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29 Nis 2022 - 13:58 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.