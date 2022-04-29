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29 Nis 2022 - 13:58

Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Gözleri Kanattı! “Acun Sen Allah’ın Sevdiği Kulusun” Sarmaş Dolaş Paylaştı, Tepkiler Arka Arkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, yeni aşkıyla gündeme bomba gibi düştü. “Gözümüz kanadı” yorumlarını alan Şeyma Subaşı’nın sarmaş dolaş pozları ağızların açık kalmasına neden oldu. Tepkileri arka arkaya alan Şeyma Subaşı’nın eski kocası Acun Ilıcalı’ya gönderme yapılarak; “Sen Allah’ın sevdiği bir kulsun Acun” yorumları yapıldı! Peki, Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi kim?