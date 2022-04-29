Yargı Dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz Son Noktayı Koydu! Kaan Yıldırım Aldı Deniliyordu; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkan Yargı dizisinin Ceylin’i olarak bir hayli sevilen ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün yaptığı çiçekli paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Pınar Deniz’e gelen çiçeklerin kimden olduğu ise, ünlü ismin hayranlarını bir hayli meraklandırdı! Peki, Pınar Deniz yeni bir aşka mı yelken açtı? Pınar Deniz’e gelen çiçekler kimden? Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu birlikte mi? İşte, detaylar…

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