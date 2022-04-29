Yargı Dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz Son Noktayı Koydu! Kaan Yıldırım Aldı Deniliyordu; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkan Yargı dizisinin Ceylin’i olarak bir hayli sevilen ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün yaptığı çiçekli paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Pınar Deniz’e gelen çiçeklerin kimden olduğu ise, ünlü ismin hayranlarını bir hayli meraklandırdı! İşte detaylar...
Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkan Yargı dizisinin Ceylin’i olarak bir hayli sevilen ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün yaptığı çiçekli paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Pınar Deniz’e gelen çiçeklerin kimden olduğu ise, ünlü ismin hayranlarını bir hayli meraklandırdı! Peki, Pınar Deniz yeni bir aşka mı yelken açtı? Pınar Deniz’e gelen çiçekler kimden? Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu birlikte mi? İşte, detaylar…
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29 Nis 2022 - 14:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.