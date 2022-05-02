Aslı Enver Aşk Acısını Unutmanın Yolunu Buldu! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki… Sosyal Medya Sallanıyor “Pes!”

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı süren Aslı Enver, ekranlara pahalı bir reklam anlaşması ile geri döndü. Önder Öztarhan ile ayrıldığı öğrenilen Aslı Enver’in şansı iş yaşamından yana dönerken; ünlü oyuncunun son reklam filminden aldığı miktar, herkesin ağzını açık bıraktı! Peki, Aslı Enver ne kadar kazanıyor? Aslı Enver son reklam filminden ne kadar aldı? Aslı Enver’in aylık kazancı ne? İşte, detaylar…

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