Aslı Enver Aşk Acısını Unutmanın Yolunu Buldu! Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki… Sosyal Medya Sallanıyor “Pes!”
Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı süren Aslı Enver, ekranlara pahalı bir reklam anlaşması ile geri döndü. Önder Öztarhan ile ayrıldığı öğrenilen Aslı Enver’in şansı iş yaşamından yana dönerken; ünlü oyuncunun son reklam filminden aldığı miktar, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte Aslı Enver ile ilgili son gelişmeler...
Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşantı süren Aslı Enver, ekranlara pahalı bir reklam anlaşması ile geri döndü. Önder Öztarhan ile ayrıldığı öğrenilen Aslı Enver’in şansı iş yaşamından yana dönerken; ünlü oyuncunun son reklam filminden aldığı miktar, herkesin ağzını açık bıraktı! Peki, Aslı Enver ne kadar kazanıyor? Aslı Enver son reklam filminden ne kadar aldı? Aslı Enver’in aylık kazancı ne? İşte, detaylar…
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02 May 2022 - 12:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.