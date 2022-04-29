Emekli Vatandaşa Tam Tamına 4250 TL Veriliyor! Geri Ödeme Yok, Tek Bir Şart Var! “Şak” Diye Veriliyor; Geçim Derdi Bitiyor!
Emekli vatandaşın sırtına binen geçim derdine ilaç gibi bir tarife geldi! Tam tamına 4250 liranın verildiği gündeme bomba gibi düştü. Geri ödeme gibi bir olayın olmadığı bu ödemede tek bir şart var! Şak diye hesaplara yatırılan 4250 lira geçim derdini bitirdi! Emekli olmanın zor olduğu bu dönemlerde gelen bu haber, yüreklere su serpti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekonomik açıdan zor geçinen emekliler, bir yerden hep çıkış noktası arıyor. En düşük 2500 lira emekli maaş alan vatandaş ise faturaları ödese kiraya, kirayı ödese giderine para yetiştiremiyor. Artan zamlarda emekli vatandaşın acısına tuz biber oluyor. Tüm bunlara rağmen emeklinin yüzünü güldürecek hamle ise resmen geldi. Peki, emekli vatandaş nasıl 4250 lira alacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.