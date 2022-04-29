- 29 Nis 2022 - 14:27 G: 29 Nis 2022 - 14:38

Emekli Vatandaşa Tam Tamına 4250 TL Veriliyor! Geri Ödeme Yok, Tek Bir Şart Var! “Şak” Diye Veriliyor; Geçim Derdi Bitiyor!

Emekli vatandaşın sırtına binen geçim derdine ilaç gibi bir tarife geldi! Tam tamına 4250 liranın verildiği gündeme bomba gibi düştü. Geri ödeme gibi bir olayın olmadığı bu ödemede tek bir şart var! Şak diye hesaplara yatırılan 4250 lira geçim derdini bitirdi! Emekli olmanın zor olduğu bu dönemlerde gelen bu haber, yüreklere su serpti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ekonomik açıdan zor geçinen emekliler, bir yerden hep çıkış noktası arıyor. En düşük 2500 lira emekli maaş alan vatandaş ise faturaları ödese kiraya, kirayı ödese giderine para yetiştiremiyor. Artan zamlarda emekli vatandaşın acısına tuz biber oluyor. Tüm bunlara rağmen emeklinin yüzünü güldürecek hamle ise resmen geldi. Peki, emekli vatandaş nasıl 4250 lira alacak?

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29 Nis 2022 - 14:27 Ankara- Yaşam

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