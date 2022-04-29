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29 Nis 2022 - 15:08

Survivor Adem’in Survivor’dan Kazandığı Haftalık Para Beyin Yaktı! Banka Hesabı Coştukça Coşuyor; Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını şampiyon olarak duyurmuş olan Adem Kılıççı, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı. Normal Survivor yarışmasına göre daha zor geçen All Star’da Acun Ilıcalı’nın kesenin ağzını açtığı biliniyor. Adem Kılıççı’nın haftalık Survivor kazancını görenlerin ise beyni resmen yandı! Banka hesabı coştukça coşan Adem Kılıççı, ödenen parayla dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…