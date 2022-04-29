Survivor Adem’in Survivor’dan Kazandığı Haftalık Para Beyin Yaktı! Banka Hesabı Coştukça Coşuyor; Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını şampiyon olarak duyurmuş olan Adem Kılıççı, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı. Normal Survivor yarışmasına göre daha zor geçen All Star’da Acun Ilıcalı’nın kesenin ağzını açtığı biliniyor. Adem Kılıççı’nın haftalık Survivor kazancını görenlerin ise beyni resmen yandı! Banka hesabı coştukça coşan Adem Kılıççı, ödenen parayla dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasına katılmasıyla hayranlarını ekran başına toplayan Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı, Survivor All Star 2022’nin şampiyonluk kupasını kaldırmak için elinden geleni arkasına koymuyor. Mücadelesiyle gönüllerde şimdiden şampiyon olan Adem Kılıççı’nın kazanmış olduğu ücret şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.