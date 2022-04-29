Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Elbisesiyle Rekor Kırdı! Sırtıyla Nefesleri Kesti; Bacaklarıyla Şov Yaptı! “Alişan Kızmıyor Mu?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, fiziğiyle sosyal medyayı salladı! Minicik bir elbise giyerek rekor beğeni alan Buse Varol, sırt dekoltesiyle nefesleri keserken; bacaklarıyla şov yaptı! Binlerce kişi tarafından “Alişan kızmıyor mu?” yorumlarını alan Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?
Kısa bir süre önce Alişan’la boşanma noktasına gelen Buse Varol, gündemi sallayıp geçmişti. Kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlayan iki isimden Buse Varol birde alyansız bir şekilde görüntülenince; boşanma iddiaları artmıştı. Zor günleri geride bıraktıklarını gösteren bir paylaşımda bulunan Buse Varol ve Alişan yeniden eski mutlu günlerine dönmüşlerdi. Buse Varol ise öyle bir paylaşımda bulundu ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.