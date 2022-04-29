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29 Nis 2022 - 15:28

Alişan’ın Eşi Buse Varol Minicik Elbisesiyle Rekor Kırdı! Sırtıyla Nefesleri Kesti; Bacaklarıyla Şov Yaptı! “Alişan Kızmıyor Mu?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, fiziğiyle sosyal medyayı salladı! Minicik bir elbise giyerek rekor beğeni alan Buse Varol, sırt dekoltesiyle nefesleri keserken; bacaklarıyla şov yaptı! Binlerce kişi tarafından “Alişan kızmıyor mu?” yorumlarını alan Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?