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29 Nis 2022 - 18:38

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Annesiyle Hayran Bıraktı! Gören Arkadaşı ya da Kardeşi Sanıyor! “Kadın Benden Genç!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın annesini görenler büyük bir şok içerisinde kaldı. Hayran bırakan güzel oyuncunun annesini görenler arkadaşı ya da kardeşi sandı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran güzel oyuncunun annesi için “Kadın benden genç duruyor” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…