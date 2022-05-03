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03 May 2022 - 11:28

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan'ın Annesini Görenler Hayran Kaldı! İlk Bakışta Arkadaşı ya da Kardeşi Sandılar! “Kadın Kızından Genç!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın annesini görenler büyük bir şok içerisinde kaldı. Hayran bırakan güzel oyuncunun annesini görenler arkadaşı ya da kardeşi sandı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran güzel oyuncunun annesi için “Kadın benden genç duruyor” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…