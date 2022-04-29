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29 Nis 2022 - 18:38

Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’ya Kavga Çıkaracak Sözler! Yerden Yere Vurdu, Acımadı! Savaş Çıkmasına Beş Var!

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da Seren Serengil, Şeyma Subaşı’nı yerden yere vurdu! Sözleriyle kavgaya ve savaşa beş kaldığını gösteren Seren Serengil, acımadı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Ilıcalı’yla olan yakınlığından dolayı Şeyma Subaşı’nı her fırsatta eleştiren Şeyma Subaşı, Söylemezsem Olma programını ayağa kaldıracak ifadelere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…