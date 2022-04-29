Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’ya Kavga Çıkaracak Sözler! Yerden Yere Vurdu, Acımadı! Savaş Çıkmasına Beş Var!
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da Seren Serengil, Şeyma Subaşı’nı yerden yere vurdu! Sözleriyle kavgaya ve savaşa beş kaldığını gösteren Seren Serengil, acımadı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Ilıcalı’yla olan yakınlığından dolayı Şeyma Subaşı’nı her fırsatta eleştiren Şeyma Subaşı, Söylemezsem Olma programını ayağa kaldıracak ifadelere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla olan evliğiyle ün kazanan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo ile nişan yüzüklerini attıktan sonra Hakan Sabancı’yla aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdi ise kendisinden 26 yaş büyük bir adamla kalpli paylaşım yapınca ortalık çok fena karışmıştı. Peki, Seren Serengil neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.