- 29 Nis 2022 - 18:55 G: 29 Nis 2022 - 18:58

Demet Özdemir’in Bir Saate Verdiği Para Akıl Karı Değil! Bir Araba Parasından Beş Kat Fazla… Böylesini Acun Ilıcalı Bile…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den servet şov geldi! Tek bir saate verdiği para ağızların açık kalmasına neden oldu, akıl karı bulunmadı. Bir araba parasından beş kat fazla para ödeyen Demet Özdemir için “Böylesini Acun Ilıcalı bile takmadı” yorumları arka arkaya geldi! Peki, Demet Özdemir saatine ne kadar ücret ödedi?

Yakın zamanda ekranlarda olacak olan Dünyayla Benim Aramda dizisi için yavaş yavaş çalışmalarının sonuna gelen Demet Özdemir, yakın zamanda dünya evine girecek. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğünü parmağına geçirmişti. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımda ise Demet Özdemir’in saatinin fiyatı büyük bir şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Nis 2022 - 18:55 Ankara- Yaşam

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