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29 Nis 2022 - 18:55

Demet Özdemir’in Bir Saate Verdiği Para Akıl Karı Değil! Bir Araba Parasından Beş Kat Fazla… Böylesini Acun Ilıcalı Bile…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den servet şov geldi! Tek bir saate verdiği para ağızların açık kalmasına neden oldu, akıl karı bulunmadı. Bir araba parasından beş kat fazla para ödeyen Demet Özdemir için “Böylesini Acun Ilıcalı bile takmadı” yorumları arka arkaya geldi! Peki, Demet Özdemir saatine ne kadar ücret ödedi?