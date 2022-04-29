- 29 Nis 2022 - 19:56 G: 29 Nis 2022 - 20:14

Survivor Ogeday Girişken’den Acı Haber! “Başınız Sağ Olsun” Görenler Yıkılıyor; Kahreden Olay Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ogeday Girişken’den acı haber resmen geldi. Binlerce “Başınız sağ olsun” yorumlarını arka arkaya getirdi. Görenleri yıkan hatta kahreden bu haber yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden oldu! Peki, Ogeday Girişken’in başına ne geldi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eğlenceli dakikaların yaşandığı All Star’da Evrim Keklik ise tüm yarışmacı arkadaşlarını eleyerek arsa kazanmıştı. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Ogeday Girişken’den gelen acı haber milyonların gözyaşı dökmesine neden oldu! İşte milyonlara “Başın sağ olsun” dedirten acı olay…

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29 Nis 2022 - 19:56 Ankara- Yaşam

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