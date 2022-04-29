Survivor Ogeday Girişken’den Acı Haber! “Başınız Sağ Olsun” Görenler Yıkılıyor; Kahreden Olay Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ogeday Girişken’den acı haber resmen geldi. Binlerce “Başınız sağ olsun” yorumlarını arka arkaya getirdi. Görenleri yıkan hatta kahreden bu haber yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden oldu! Peki, Ogeday Girişken’in başına ne geldi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eğlenceli dakikaların yaşandığı All Star’da Evrim Keklik ise tüm yarışmacı arkadaşlarını eleyerek arsa kazanmıştı. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Ogeday Girişken’den gelen acı haber milyonların gözyaşı dökmesine neden oldu! İşte milyonlara “Başın sağ olsun” dedirten acı olay…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.