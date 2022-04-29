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29 Nis 2022 - 19:56

Survivor Ogeday Girişken’den Acı Haber! “Başınız Sağ Olsun” Görenler Yıkılıyor; Kahreden Olay Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ogeday Girişken’den acı haber resmen geldi. Binlerce “Başınız sağ olsun” yorumlarını arka arkaya getirdi. Görenleri yıkan hatta kahreden bu haber yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden oldu! Peki, Ogeday Girişken’in başına ne geldi?