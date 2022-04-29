- 29 Nis 2022 - 20:25 G: 29 Nis 2022 - 20:39

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yeniden Bir Arada! “Kesin Evlenecekler!” Kaan Yıldırım Zırıl Zırıl Ağlayacak! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yeniden bir araya geldi! Binlerce kişi tarafından “Kesin evlenecekler” yorumları gelmeye başladı! Hande Erçel’in yeni sevgilisi olan Kaan Yıldırım’ın ise bu olaydan sonra zırıl zırıl ağlayacağı düşünmeye başlandı. Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında neler oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilk sezonun bitimiyle birlikte baş başa tatile giderek sevgili olduklarını açıklamışlardı. Şimdi ise ikilinin yeniden bir araya geldiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Nis 2022 - 20:25 Ankara- Yaşam

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