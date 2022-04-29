Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yeniden Bir Arada! “Kesin Evlenecekler!” Kaan Yıldırım Zırıl Zırıl Ağlayacak! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yeniden bir araya geldi! Binlerce kişi tarafından “Kesin evlenecekler” yorumları gelmeye başladı! Hande Erçel’in yeni sevgilisi olan Kaan Yıldırım’ın ise bu olaydan sonra zırıl zırıl ağlayacağı düşünmeye başlandı. Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilk sezonun bitimiyle birlikte baş başa tatile giderek sevgili olduklarını açıklamışlardı. Şimdi ise ikilinin yeniden bir araya geldiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.