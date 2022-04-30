- 30 Nis 2022 - 09:27 G: 30 Nis 2022 - 09:29

Survivor Barış Murat Yağcı, Acun Medya Tarafından “Kovuldu!” Sırtını Dönen Dönene! “Midemiz Bulanıyor Artık!” İşi Bitti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı’nın diskalifiye kararı çıktı! Acun Medya tarafından kovulduğu da iddia edilen Yağcı’ya sırtını dönen dönene! Dün akşam ekranlara gelen bölüme gelen binlerce tepkide “Midemiz bulanıyor artık” yorumları yapıldı! İşi biten Barış Murat Yağcı, büyük şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor’da dün akşamın başrolünde ise Barış Murat Yağcı bulunuyordu. Yarışmayı bırakmak istediğini açıklayan Barış Murat Yağcı’ya tepkiler arka arkaya gelmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Nis 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

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