- 02 May 2022 - 00:24

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 2 Mayıs Pazartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 2 Mayıs Pazartesi su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 2 Mayıs Pazartesi Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralıların daha sağlıklı bir su ile buluşabilmesi adına çalışmalarını hafta sonuna da gerçekleştiren ASKİ, olası arızalara hızla müdahale ediyor. Bu müdahalelerin ortaya çıkaracağı su kesintileri ise, belli olmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 2 Mayıs Pazartesi Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 2 Mayıs Pazartesi Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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02 May 2022 - 00:24 - Yaşam

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