ASKİ Ankara Su Kesintileri: 2 Mayıs Pazartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 2 Mayıs Pazartesi Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralıların daha sağlıklı bir su ile buluşabilmesi adına çalışmalarını hafta sonuna da gerçekleştiren ASKİ, olası arızalara hızla müdahale ediyor. Bu müdahalelerin ortaya çıkaracağı su kesintileri ise, belli olmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 2 Mayıs Pazartesi Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 2 Mayıs Pazartesi Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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