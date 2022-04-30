ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 30 Nisan 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralıların daha sağlıklı bir su ile buluşabilmesi adına çalışmalarını hafta sonuna da gerçekleştiren ASKİ, olası arızalara hızla müdahale ediyor. Bu müdahalelerin ortaya çıkaracağı su kesintileri ise, belli olmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 30 Nisan Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 30 Nisan Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...