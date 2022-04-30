30 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 30 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Nisan ayının son gününde elektrik kesintileri etkisi altında kalmaya devam eden Ankaralılar, devam eden şebeke iyileştirme ve bakım çalışmalarından etkileniyor. Bu kapsamda özellikle o ilçede yaşayan vatandaşların konuyla ilgili önlem alması tavsiye ediliyor. Peki, 30 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 30 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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