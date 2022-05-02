Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Mayıs Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 2 Mayıs Pazartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Nisan ayının son gününde elektrik kesintileri etkisi altında kalmaya devam eden Ankaralılar, devam eden şebeke iyileştirme ve bakım çalışmalarından etkileniyor. Bu kapsamda özellikle o ilçede yaşayan vatandaşların konuyla ilgili önlem alması tavsiye ediliyor. Peki, 2 Mayıs Pazartesi Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 2 Mayıs Pazartesi Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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