Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrıldı, Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarını sallıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma’nın yeni sezonu için yavaş yavaş sözleşmelerde imzalanmaya başlamıştı. Dizinin 6. sezonu için beklenen isimlerden biri olan Eda Ece ise pılını pırtını topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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