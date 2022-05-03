Yasak Elma Dizisinden Şok Eden Ayrılık! Artık Eda Ece Pılını Pırtını Topladı! Sözleşmesini Yaktı; Arkasına Bakmadı! Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan skandallar bitmek nedir bilmiyor. Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin dizide bir ayrılık yaşadığı gündeme bomba gibi düştü. Pılını pırtını toplayıp evine dönen Eda Ece, sözleşmesini de yaktı. Arkasına bile bakmayan Eda, sevenlerine kriz üzerine kriz yaşattı! Peki, Yasak Elma dizisinden Eda Ece ayrılıyor mu?
Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarını sallıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma’nın yeni sezonu için yavaş yavaş sözleşmelerde imzalanmaya başlamıştı. Dizinin 6. sezonu için beklenen isimlerden biri olan Eda Ece ise pılını pırtını topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.